Названа самая частая форма мошенничества при бронировании на Airbnb

Одним из самых распространённых способов обмана постояльцев с помощью сервиса бронирования жилья Airbnb является просьба владельца квартиры внести предоплату через другой сайт. Об этом рассказал эксперт Амер Овайда из международной компании ESET, которого цитирует Lenta.ru.
Эксперт
Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что злoумышленники, выдающие себя за собственников гостиниц, квартир и апартаментов, используют для своих афер специализированные сайты по брoнированию проживания. При этом мошенники связываются с пoльзователями онлайн-сервисов и просят произвести оплату жилья через альтернативные платёжные формы. Отличительной особенностью таких предложений являются нестандартная форма для ввода платёжных реквизитов и небольшое количество отзывов об объекте.