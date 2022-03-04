Названа разница в отношении бизнесменов и политиков к ситуации на Украине

Бизнесмены, в отличие от политиков, ищут реальную прибыль , объяснил политтехнолог Сергей Маркелов изданию Pravda.Ru. Поэтому уход мировых брендов из России — не их воля, а именно влияние политики. Компании ориентируются на то, какого поведения от них сейчас ждут, считает он.

В отличие от политиков бизнес заточен на извлечение реальной прибыли. Поэтому вся история, в которую бизнес попал, делается помимо его воли. Это является лишним доказательством того, что политика сегодня влияет на все сферы жизни, в том числе на компании мирового уровня, к которым относятся ИКЕА, Apple, Nike и все те, кто приостановил работу в России, — сказал Маркелов.

Он добавил, что бизнесмены готовы терять деньги на краткосрочном периоде, чтобы получит политическую поддержку ради будущего. При этом некоторые из них начинают идти против политического курса.

Ранее шведская торговая сеть IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, приостановила деятельность в России и Белоруссии. Также в связи с военной операцией России на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). Кроме того, о приостановке работы в России сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие.