Названа приемлемая для нормальной работы экономики РФ ключевая ставка Экономист Беляев назвал приемлемую для нормальной работы экономики РФ ключевую ставку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осторожные прогнозы насчет действий Центробанка совершенно не оправдались, Банк России принял более радикальный шаг, в очередной раз снизив ключевую ставку, заявил NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По его мнению, ставка в 9,5%, конечно, лучше, чем 11%, а тем более 20%, но тем не менее она все еще далека от той, которая может считаться приемлемой для нормальной работы экономики. В этом случае нужна ставка 6%.

9,5% — это ставка все-таки достаточно высокая. Промышленным предприятиям при такой ставке кредита работать не очень удобно, особенно в условиях санкций, стесненной экономической ситуации. Это хорошо, что ЦБ сделал такой решительный шаг, снизив ставку, но хотелось бы видеть и дальнейших действий в этом направлении, чтобы ставка достигла того уровня, когда промышленные предприятия, то есть реальный сектор экономики, смог бы работать достаточно динамично, активно, преодолевая сложившиеся трудности в экономике и продвигаясь вперед по развитию нашего экономического механизма, — сказал Беляев.

По его словам, для работы промышленности ключевая ставка должна быть на уровне нуля, учитывая нынешнее положение.

Но это утопия, хотя достаточно реально. Американцы долго жили на нуле и правильно делали, Западная Европа то же самое, но это не в наших традициях. Хотелось бы ее видеть не выше 6%. Это даст возможность экономике работать, но это максимум максимумов, о которых можно говорить, — подытожил Беляев.

Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых с 10 июня. По данным регулятора, за последние недели цены стали медленнее расти, а также благодаря обменному курсу рубля ослабилось инфляционное давление на экономику страны и снижены эффекты ажиотажного потребительского спроса.