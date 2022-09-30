Названа причина, по которой доллар взлетит к докризисному курсу Аналитик Антонов: падение курса рубля из-за санкций произойдет к концу 2022 года

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В краткосрочной перспективе курс рубля может продолжить укрепляться. В октябре он может вырасти до 53 рублей за доллар и до 50 за евро. Однако существуют предпосылки того, что к концу года доллар вновь вырастет до докризисных значений в 70 рублей за одну американскую единицу. Такое мнение высказал в интервью агентству ПРАЙМ финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

На фоне геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют недружественных стран рубль стал сильнейшей валютой в мире. Но нужно понимать, что явление это и сам статус весьма относительные, — сказал эксперт.

Он отметил, что энергетический кризис, обвал евро и британского фунта на валютном рынке пошли на пользу рублю и в результате в течение трех кварталов текущего года рынок валюты в России стал низко ликвидным, объемы торгов по валютным парам снижались. При этом резкое повышение процентных ставок основных финансовых регуляторов грозит обвалить финансовую экономику мира, но, по словам Антонова. неизвестно, пойдет ли это на пользу российскому денежному средству.

Согласно прогнозам компании BitRiver, рубль имеет шансы достичь июньских пиков в начале октября, но затем сохраняющиеся санкционные угрозы и ограничения на движение капиталов могут привести к ослаблению курса рубля до 70 за доллар. Это произойдет уже к концу года, предполагает эксперт.

Ранее Банк России продлил ограничения для россиян-физлиц по выводу денежных средств за рубеж. Действующие ограничения продолжат сохраняться до 31 марта 2023 года. Отмечается, что граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить деньги за границу, но в ограниченном количестве.