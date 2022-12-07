Названа главная проблема России из-за «потолка цен» на нефть Энергоэксперт Перов: санкции на российскую нефть приведут к снижению ее стоимости

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Энергоэксперт Александр Перов объяснил, что российская нефть найдет своего потребителя, однако проблемой может стать изменение ее цены. Эксперт уточнил, что санкции Запада привели к подорожанию транспортировки нефти к покупателям, передает ФБА «Экономика сегодня». Он уточнил, что России в итоге все равно придется продавать сырье дешевле, чем конкурентам, снижая цены на него несмотря на увеличение издержек, чтобы сохранить свое положение на рынке.

Основные объемы российской нефти с рынка никуда не уйдут — сырье продолжит находить своего потребители, а более важным вопросом является цена, по которой Москва будет продавать нефть .<...> Российская нефть будет доставляться на мировой рынок, а главной проблемой останется тот факт, что РФ придется в течение неопределенного времени продавать сырье дешевле конкуренто, — рассказал Перов.

Публицист Иван Новоселов ранее рассказал, что введение потолка цен на российскую нефть не поспособствует стабилизации мирового энергетического рынка, как утверждает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По его словам, подобные ограничения спровоцируют лишь хаос и рост цен на энергоресурс. Эксперт отметил, что попытки регулировать цены на нефть никогда не кончались ничем хорошим. Он также отметил, что Россия может получить поддержку от стран ОПЕК+, которые могут быть недовольны практикой введения предельной стоимости на нефть той или иной страны.