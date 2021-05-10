Назван худший вид заработка для малоимущих россиян

https://static.news.ru/photo/5788b812-f6d6-11ea-8b9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам с низким уровнем доходов не следует заниматься инвестированием. Такие вложения не принесут им серьёзных сумм. Об этом заявил в интервью «Вечерней Москве» ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов.

По мнению Колганова, вложение в ценные бумаги и попытка получения пассивного дохода не является рецептом успеха для малоимущих граждан. Для того, чтобы получить ощутимый доход, необходимо изначально вкладывать серьёзные суммы. Потому инвестирование подходит для людей с уровнем дохода выше среднего.

Они смогут сбережения сохранить и даже приумножить, — отметил экономист.

Надёжный доход, по мнению эксперта, могут обеспечить вложения в недвижимость, облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных эмитентов.

Ранее сообщалось о том, что очередной экономический кризис может разразиться в 2025–2026 годах. По мнению экономистов, нынешнее монетарное стимулирование разгоняет мировые рынки, что в конечном итоге приведёт к их перегреву, а «охладить» экономику можно будет только благодаря циклическому спаду.