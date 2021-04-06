Налоги хотят повысить в металлургической отрасли

https://static.news.ru/photo/94b141fa-9762-11eb-b901-96000091f725_660.jpg Фото: elsteel.ru

Минстрой и Минпромторг в поисках регулирования роста цен на металл предлагают повысить налоги в металлургии. Это один из вариантов компенсировать изменение цен.

Речь идёт о том, что если металлурги будут получать большую маржу за счёт роста цен, они заплатят в бюджет налогов больше, чем запланировано. Именно этими излишними налогами и предложено компенсировать изменение цен, которые будут заложены в бюджетные стройки, пишет РБК со ссылкой на собственный источник в отрасли.

Ещё один вариант покрыть разницу в ценах — установить индикативные цены на основные позиции металлопродукции, которой пользуются в строительстве. У компаний, которые будут продавать такую продукцию на внутреннем рынке или на экспорт выше установленной цены, будет изыматься часть разницы. В частности, и за счёт повышения налогов на продажи по завышенной цене.

На сегодня эти предложения пока серьёзно не обсуждались ни властями, ни представителями отрасли, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 3,5 раза вызвано антикризисными мероприятиями. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Правительство предлагает компаниям сырьевого сектора принять участие в этой борьбе.