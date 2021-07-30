Налог на бизнес: какие налоги платит бизнесмен

Нередко страх перед налоговыми органами отдаляет человека от желания стать индивидуальным предпринимателем или владельцем организации. Кажется, что налог представляет риск для бизнеса, а владелец обязательно запутается в отчётности, просрочит платежи в налоговую и получит штрафы. Но если разобраться, то не так всё страшно. Из статьи вы узнаете, как выбрать режим налогообложения и не переплачивать государству, существуют ли риски и как получить налоговый вычет на бизнес.

Российское государство, бизнес и налоги: что нужно знать о налогообложении в РФ

Государство, бизнес и налоги всегда взаимосвязаны. В Российской Федерации организация или ИП может уплачивать налоги несколькими способами:

Традиционное налогообложение (ОСН).

Устанавливается автоматически, если владелец бизнеса не указал другой режим налогообложения. Организации с ОСН обязаны вести бухгалтерскую отчётность, а также вовремя сдавать её в налоговую службу. Ставка налога на бизнес по данной системе — 20% для юрлиц (плюс НДС) и НДФЛ 13% для ИП.

Упрощённая система (УСН).

Наиболее удобна для малого/среднего бизнеса. Данную систему может выбрать предприятие с численностью сотрудников менее ста человек, не имеющее филиалов. Основные фонды бухгалтерского счёта не должны по стоимости превышать сумму 150 млн рублей. Организация не должна производить акцизные товары, заниматься добычей и продажей полезных ископаемых. Если предприятие переходит на УСН с другого режима уплаты налогов, то доход юрлица за последние девять месяцев предыдущего года не должен превышать 112,5 млн рублей. Виды сборов налога на чистый бизнес: процент со всех доходов (ставка 6%) либо с доходов с вычетом расходов (ставка 15%).

Риск для бизнеса Сергей Булкин/NEWS.ru

Единый сельскохозяйственный налог ( ЕСХН ).

Выбирают предприятия, которые связаны с сельским хозяйством, если их доход от реализации с/х продукции превышает 70%. Такие отчисления заменяют все прочие сборы (НДФЛ, НДС и другие).

Единый налог на вменённый доход ( ЕНВД ).

С начала 2021 года этот специальный режим отменили . Налог бизнесмена рассчитывался на основании предполагаемого дохода с розничной торговли или оказания услуг.

Патентная система налогообложения (ПСН). Если ИП специализируется только на одной сфере деятельности.

Система с простым налоговым учётом, где также отсутствует отчётность. Применяется для ИП с доходным лимитом, не превышающим 60 млн рублей за год, где менее 15 нанятых сотрудников и торговая площадь до 50 кв. м, и доходным лимитом, не превышающим 60 млн руб. за год. Ставка налога на бизнес с такой системой налогообложения — 6% от потенциального дохода.

Налог на профессиональную деятельность (НПД) . Если гражданин осуществляет профдеятельность в качестве самозанятого лица.

Гражданин ведёт учёт доходов в специальном приложении «Мой налог» и там же оплачивает сбор — 4% от поступления дохода от физического лица и 6% от прибыли, поступившей от организации или ИП. Составление отчётности и предоставление её в налоговую не требуется. Таким образом гражданин избегает штрафов за незаконное предпринимательство.

Отдельно стоит сказать про косвенные налоги на бизнес. Они представляют собой оплату налога не напрямую, компания устанавливает его в виде надбавки к ценам на товары/услуги. То есть компания платит не свои деньги, а является посредником между покупателем и государством. Зачастую покупатель даже не знает, что оплачивает налог, так как он включён в стоимость товара/услуги. Компания этот налог только собирает и передаёт в федеральную казну. Самые распространённые типы косвенного налога — акцизы и НДС.

Увеличение налогов на бизнес Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как не ошибиться с выбором налогового режима

Какие налоги платит бизнесмен? На выбор формы налогообложения влияют объёмы деятельности организации или ИП, а также планируемые результаты. Чтобы выбрать максимально выгодный способ налогообложения, следует определиться с некоторыми критериями:

Для малого бизнеса (розничная торговля, предоставление услуг) чаще выбирают УСН, ПСН для того, чтобы оформлять минимум отчётности и платить меньший процент налога на бизнес (меньше, чем при ОСН). Для сельхозпроизводителей подходит ОСН, УСН, ЕСХН.

Получение патента предусмотрено только для ИП. ООО могут использовать любой из остальных режимов налогообложения.

Если численность сотрудников компании менее 100 человек, то можно перейти на упрощённую систему.

Если большая часть клиентов организации являются плательщиками НДС, то больше подойдёт традиционный режим (ОСН).

Существуют профессиональные консультанты, к которым можно обратиться для выбора оптимального режима уплаты налога на бизнес. Они проводят расчёт и подбирают приемлемый вариант для конкретного индивидуального предпринимателя или организации.

Налоговые риски для бизнеса: как их избежать

Снижение денежных выплат по налогам на бизнес — риск для государства, ведь его задачей является легализация незаконной оптимизации. А для предпринимателя или организации увеличение налогов на бизнес ведёт к снижению прибыли. Чтобы избежать негативных последствий, владельцу бизнеса стоит смотреть на корпоративный учёт с точки зрения налогового инспектора. Необходимо знать о слабых местах и уметь вовремя проанализировать потенциальные вопросы налоговиков ещё до того, как эти вопросы прозвучат в реальности.

Налоговый вычет на бизнес Сергей Булкин/NEWS.ru

При увеличении налогов на бизнес и назначении штрафов владелец несёт финансовые потери и подвергает риску репутацию. Причины могут быть разными:

владелец стал жертвой действий недобросовестного партнёра по бизнесу;

допущены технические ошибки в корпоративном учёте;

в организации намеренно использовали запрещённые методы для снижения налоговой базы;

изменилось законодательство — отменили льготы, увеличили ставки;

возникли противоречия в нормативных актах.

При обнаружении рисков руководство компании должно незамедлительно провести оценку размера ущерба и устранить нарушения. Минимальный риск для бизнеса — это упущение возможности получить налоговую выгоду, но в более серьёзных ситуациях руководство рискует стать объектом уголовного преследования.

Виды налоговых рисков для бизнеса:

При оформлении договоров. Организации следует заранее проверять своих партнёров по бизнесу, до заключения договора. Фирма партнёра не должна быть «однодневкой», а налоговая выгода каждой сделки должна быть обоснована.

При налоге на прибыль. Должен быть правильный расчёт налога на чистый бизнес, а все суммы подтверждены документально. Иногда в организации при недостаточной квалификации сотрудников допускаются ошибки в расчётах доходов/расходов. Такие документы запрещено принимать к учёту, так же как и учитывать несуществующие доходы/расходы.

Для контроля налоговых рисков структура организации должна быть устроена так, чтобы во всех отделах (отдел производства, продаж, маркетинга) велись мероприятия по управлению рисками. Финансисты и юристы компании должны проводить анализ рисков по всем структурам организации и вовремя принимать меры.

Налоговый вычет для бизнеса

Налоги бизнесмена Сергей Булкин/NEWS.ru

Налоговый вычет — способ снижения налогов на бизнес, когда организация или индивидуальный предприниматель уменьшает сумму платежей в государственный бюджет. Вид налогового вычета зависит от вида налога: НДФЛ, НДС, НДПИ или налог на прибыль. Каждый из этих налогов имеет свою классификацию вычетов.

Вычет по НДФЛ

На вычет по НДФЛ имеют право ИП в общей системе налогообложения или руководитель ООО, если организация уплачивает НДФЛ с дохода. То есть все налоговые резиденты РФ, которые платят по ставке 13%. Виды вычета по НДФЛ:

стандартный;

социальный;

По каждой из этих категорий действуют свои правила получения вычета и определённый пакет документов.

Вычет по НДС

Налоговым вычетом по НДС могут воспользоваться только те, кто уплачивает НДС, — организации и предприниматели на ОСН или ЕСХН. Можно получить деньги на расчётный счёт, а можно зачесть их в уплату налогов.

Разница за превышение начисленного налога над налоговыми вычетами в налоговом периоде может быть возвращена в случаях, когда:

объём покупки товаров/услуг за квартал превысил объём их реализации;

товар был куплен с НДС 20%, а продавался с обложением по ставке 10%;

экспорт по ставке составил 0%.

Нельзя не отметить, что заявление НДС к возмещению зачастую влечёт за собой повышенный интерес налоговых органов к организации.

Снижение налогов на бизнес pixabay.com

Вычет по НДПИ

Зависит от вида полезных ископаемых, которые добывает компания (уголь, нефть, природный газ, газовый конденсат, драгоценные металлы), так как для каждого вида ископаемого существуют свои особенности налогообложения. Также условия зависят от регионального законодательства.

Инвестиционный налоговый вычет

ИНВ — уменьшение исчисленного налога, который перечисляется в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ. Правила и условия закреплены в ст. 286.1 НК РФ. Для применения данного вычета в субъекте, где организация осуществляет свою деятельность, в региональном законодательстве должно быть установлено право налогоплательщиков на уменьшение налога.

Заключение

Так уж устроено, что налоги бизнесмена — это его обязательные, безвозмездные платежи и ответственность перед государством, а налоговый вычет — лишь льготное право, которым бизнесмен может воспользоваться по личной инициативе, если деятельность соответствует определённым условиям, а также при наличии нужных документов.

Главное, что остаётся, — выбрать подходящий режим налогообложения и правильно вести отчётность. Можно это делать самостоятельно или обратиться в организацию, которая возьмёт на себя бухгалтерию, общение с налоговой инспекцией и будет вести отчётность. Помните, что законная деятельность — важный фактор развития и процветания бизнеса.