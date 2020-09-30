Накопительная пенсия: взять и отменить

Федерация независимых профсоюзов России предложила Михаилу Мишустину отказаться от накопительной части пенсии. В письме премьеру ФНПР сообщает о возможных правовых коллизиях, если этого не сделать. Госдума поддерживает идею профсоюзов. Решится ли правительство на такую меру, выясняет NEWS.ru.

Юридическое противоречие ФНПР находит в том, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако для расчета накопительной части пенсии он по-прежнему используется. Подобная практика, говорится в письме, дискредитирует саму идею накопительной пенсии.

Напомним, период ожидаемой выплаты определяет продолжительность перечисления накопительной части пенсии. Мрачный синоним данного термина — «время дожития». Время это рассчитывается ежегодно на основании данных Росстата и постоянно увеличивается. Чем оно больше, тем ежемесячные выплаты из накопительной части меньше: сумма накопленных пенсионером средств делится на размер периода дожития.

ФНПР подчёркивает, что когда закон «О накопительной пенсии» принимался, ожидаемый период составлял 12 лет для мужчин и 15 лет для женщин. В 2021 году он составит уже 22 года. А значит, ежемесячная выплата накопительной части уменьшается.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею профсоюзов об отмене накопительной части, потому что у граждан существует недоверие к пенсионной системе, нет серьёзных гарантий и привлекательных условий для добровольного формирования собственной пенсии. По его словам, решение включить накопительную часть в систему обязательного пенсионного страхования было изначально ошибочным.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как известно, эта часть складывается за счёт платежей работодателей, личных взносов и дохода от инвестирования в пенсионные фонды, в том числе и негосударственные. Если лишить будущих пенсионеров накопительной части, это сильно снизит их мотивацию зарабатывать на старость и получать белую зарплату. Будущее за накопительной пенсией, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительства РФ Алексей Зубец.

У государства нет возможности увеличивать пенсии в том темпе, как этого хочет население. Уровень бедности у нас в стране начинается с 12 тысяч рублей, но фактически это порог нищеты. Даже 20-25 тысяч в месяц — это тоже бедность, но не в ярком проявлении: на жизнь человеку хватает, а на крупные покупки —нет. Но и такую пенсию государство обеспечить не может, потому что невозможно собрать столько налогов. Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ

Далеко не каждый работающий сегодня озабочен своей будущей пенсией, до которой ещё дожить надо, и неизвестно, какие законы на тот момент будут действовать. Долгосрочное финансовое планирование трудно удаётся в непредсказуемом мире, и люди давно привыкли больше надеяться на себя, чем на государство. Алексей Зубец считает, что нужно объяснять людям необходимость смолоду самим думать о своей пенсии, потому что государство потом хоть с голоду умереть и не даст, но нормальной жизни не обеспечит.

По словам эксперта, отмена накопительной части пенсии приведёт к закрытию страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, что будет выгодно Пенсионному фонду России. Но в интересах государства и в интересах людей, считает Зубец, оживление накопительного компонента пенсии, стимулирование негосударственного пенсионного обеспечения.

Думаю что правительство не пойдет навстречу идеям этого письма, потому что они противоречат логике социально-экономического развития страны. Просто в соответствующем решении заинтересована та часть финансового лобби, для которой выгодна ликвидация замороженных пенсионных накоплений негосударственной части пенсии, — подчеркнул Зубец.

Отмена накопительной части пенсии может также спровоцировать рост «серых» зарплат, что негативно повлияет на наполнение бюджета страны. Во время пандемии и так каждый десятый гражданин был переведен на «серую» зарплату. А инвестициями в старость станут не финансы, а крупные долгосрочные приобретения (от недвижимости до бытовой техники, кому что под силу), будущие пенсионеры станут размещать деньги на банковских депозитах или просто хранить в тумбочках.

Средства пенсионных накоплений выплачиваются гражданам с 2012 года. Направить на формирование пенсионных накоплений можно не только часть своей зарплаты, но и материнский капитал. Правда, мам, желающих это сделать, немного.

Впрочем, письмо ФНПР Мишустину — только для информации, для привлечения внимания к проблеме. Чтобы она решилась, нужно менять действующее законодательство.

Напомним, в следующем году пенсионные выплаты в России будут проиндексированы на 6,3%. По данным Минтруда, среднегодовой размер пенсии в 2021 году составит 17 тысяч 443 рубля.