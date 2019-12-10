https://static.news.ru/photo/a6cae9e2-1b7e-11ea-a871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andriy Kobolyev/facebook.com

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что компания пока не будет праздновать победу по итогам переговоров по газовому вопросу на «нормандском» саммите в Париже, так как у российской стороны есть «козыри».

У наших оппонентов есть ещё несколько нестандартных «козырей», — отметил Коболев в Facebook.

9 декабря в Париже состоялся долгожданный саммит «нормандского формата». Участие в нём приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Киев и Москва договорились об обмене пленными, но не смогли достигнуть соглашения по транзиту газа, писал NEWS.ru.