Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что компания пока не будет праздновать победу по итогам переговоров по газовому вопросу на «нормандском» саммите в Париже, так как у российской стороны есть «козыри».
У наших оппонентов есть ещё несколько нестандартных «козырей», — отметил Коболев в Facebook.
9 декабря в Париже состоялся долгожданный саммит «нормандского формата». Участие в нём приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Киев и Москва договорились об обмене пленными, но не смогли достигнуть соглашения по транзиту газа, писал NEWS.ru.
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