Набиуллина рассказала, когда ожидать негативные эффекты для экономики

https://static.news.ru/photo/a137da6c-75a1-11ea-b899-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина уверена, что негативные эффекты для российской экономики сконцентрируются во II квартале 2020 года.

Она отметила улучшение рыночной ситуации в целом и заявила, что необходимости в введении дополнительных мер для финансовой стабильности на данный момент нет. По её словам, банки пока не нуждаются в дополнительной ликвидности от ЦБ РФ. Набиуллина также подчеркнула положительный эффект от продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила.

Кроме того, во время онлайн пресс-конференции она выразила уверенность, что восстановление экономики КНР не сможет оказать существенного положительного влияния на мировой ВВП, поэтому во II квартале ожидается его существенное снижение, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Банк России продал на внутреннем рынке с расчётами 27 марта валюты на 13,3 млрд рублей. Это сделано в рамках упреждающих мер по снижению волатильности (колебания курса).