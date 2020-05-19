Набиуллина: ЦБ РФ увидел потенциал для снижения ключевой ставки

https://static.news.ru/photo/f2a07d0e-99d8-11ea-98bf-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк РФ заметил потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержки экономики России после отмены ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Сейчас инфляция стабилизировалась где-то на уровне 3,1% в годовом выражении, и, что очень важно, после некоторого роста инфляционных ожиданий они также начинаются снижаться. Все это даёт нам возможность проводить мягкую политику, — приводит слова руководителя ЦБ агентство ТАСС.

Она добавила, что после стремительного подорожания ряда товаров в марте-апреле, в мае цены на них начали падать.

Банк России не исключает снижения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт) в июне 2020 года. По словам Набиуллиной, меру рассмотрят в числе других альтернатив. В последнее время регулятор предпринимал шаги по 0,25–0,5 процентных пункта при снижении ключевой ставки. Сразу на 1% ставка не снижалась с 2015 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство российских банков не решились снизить ставки по вкладам и кредитам после того, как 24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% — минимума за шесть лет.

Представители ВТБ, Райффайзенбанка, банка «Хоум кредит», «Открытия» и МКБ сообщили, что могут скорректировать ставки «в зависимости от рыночной ситуации». Почта Банк отказался от снижения ставок по кредитам и вкладам.