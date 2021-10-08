На Западе заявили о возможности России спасти ЕС от газового кризиса

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия может спасти Европу от газового кризиса. По его словам, если по распоряжению главы РФ Владимира Путина страна увеличит поставки, это поможет смягчить надвигающуюся угрозу. Слова Бирола приводит The Financial Times.

Я не говорю, что они это сделают, но если они этого захотят, у них есть все возможности для этого, — отметил он.

По данным агентства, Россия способна увеличить поставки топлива в Европу примерно на 15% от пиковых значений прошедшей зимы. В связи с этим Бирол призвал Москву помочь европейским странам и доказать, что она является «надёжным поставщиком». Не исключено, что газ будет поставляться по «Северному потоку — 2», который в европейских странах вызвал резкую критику в адрес Москвы.

Ранее читатели британского ежедневника Daily Mail вступились за российского президента Владимира Путина, которого автор издания в очередной раз попытался обвинить в газовом кризисе. Поводом послужила статья, в которой журналист и публицист Эдвард Лукас заявил, что российский лидер «использует» энергетический кризис для «запугивания» Запада.