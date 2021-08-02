На Украине придумали, как сократить поставки газа через СП-2

В Киеве вновь заявили, что Украина продолжит бороться с проектом «Северный поток — 2». Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Агентство приводит слова руководителя «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, который отметил, что в поставках топлива из России в Европу долю единственного акционера — «Газпрома» можно сократить на 50%.

По его словам, к газопроводу можно применить требования Третьего энергетического пакета Евросоюза. Это правовые нормы, ограничивающие монополию на снабжение топливом и электричеством.

Строительство газопровода, предположительно, завершится в конце августа, газ по магистрали могут пустить уже в этом году.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м. газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, а также Украина и несколько европейских стран.

Ранее сообщалось, что компания «Оператор ГТС Украины» рассматривает сценарий полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины с последующим демонтажём труб. Об этом также заявил Макогон.

Он не исключил, что «Газпром» может демонтировать трубы на своей территории, чтобы не допустить возможности дальнейшего транзита газа через территорию Украины.

Объёмы транспортировки газа через центральный коридор снизились после того, как «Газпром» перебросил основные объёмы газа на северный коридор для поставок через «Северный поток — 2». Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину для оптимизации мощностей.