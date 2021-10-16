На Украине назвали причину газового кризиса

Несколько месяцев назад власти Украины совершили большую ошибку — не воспользовались возможностью закупить газ по цене гораздо ниже нынешней. Об этом в интервью Obozrevatel заявил бывший глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев. По его словам, средства на приобретение топлива у компании имелись.

Эта ошибка была сделана в мае и июне этого года, когда не был приобретён газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас, — сказал Коболев.

Он пояснил, что у «Нафтогаза» на счету было $2 млрд, на которые можно было выкупить 6 млрд кубометров газа. Позднее топливо можно было бы перепродавать и таким образом стабилизировать цену на него.

По мнению Коболева, следует приостановить экспорт газа с Украины в Европу. В этом он видит единственный путь выхода из кризиса. При этом Киеву следует договариваться с США об их поддержке в Восточной и Центральной Европе. Украине следует добиться гарантий импорта газа, «если Россия сыграет жёстко», считает бывший глава правления.

Коболев также обвинил в создании кризисной ситуации Россию. Он считает, что Москва использует газопровод «Северный поток — 2» для шантажа и достижения своих целей.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что газовый кризис в Европе вызван рядом экономических причин и управленческих ошибок. Утверждения о том, что данная ситуация возникла из-за запуска газопровода «Северный поток — 2», он назвал беспочвенными.

Цены на газ в Европе растут на протяжении последних нескольких месяцев. Низкие запасы топлива в европейских хранилищах — одна из причин этого. По словам экспертов, ситуацию может исправить наращивание поставок газа Европе. Хансен уточнил, что это может произойти в ноябре, когда «Газпром» завершит пополнение российских хранилищ.