На реконструкцию Белого дома в Москве потратят более 5 млрд руб.

https://static.news.ru/photo/1bd337b4-f971-11ea-9a8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин планирует выделить на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной 5,27 млрд рублей.

При этом около 2 млрд рублей будут выделены на проект до конца 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы.

В документе говорится, что на реконструкцию Белого дома в 2022 году выделят 1,1 млрд рублей, ещё 799,1 млн будут направлены на эти цели год спустя.

В пресс-службе кабмина пояснили, что общая стоимость проектирования и реконструкции Дома правительства оценивается в 5,27 млрд, однако эта сумма будет выплачиваться поэтапно в течение нескольких лет.

Издание отмечает, что решение о реставрации Белого дома было принято ещё в 2017 году, в 2019-м документация по плану работ была одобрена. При этом в начале этого года 1 млрд рублей, выделенный на проект по реконструкции, был перенаправлен в резервный фонд из-за пандемии коронавируса.

Сотрудников Дома правительства, чьи рабочие места будут затронуты реконструкционными работами, переведут в здание бывшего Наркомнаца в Трубниковском переулке, рассказали в пресс-службе кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что около 42 млн рублей бюджетных средств будут направлены на истребление ворон, поселившихся на крыше московского Белого дома.