На реконструкцию Белого дома в Москве потратят более 5 млрд руб.

Кабмин планирует выделить на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной 5,27 млрд рублей.
При этом около 2 млрд рублей будут выделены на проект до конца 2023 года,
В документе говорится, что на реконструкцию Белого дома в 2022 году выделят 1,1 млрд рублей, ещё 799,1 млн будут направлены на эти цели год спустя.
В пресс-службе кабмина пояснили, что общая стоимость проектирования и реконструкции Дома правительства оценивается в 5,27 млрд, однако эта сумма будет выплачиваться поэтапно в течение нескольких лет.
Издание отмечает, что решение о реставрации Белого дома было принято ещё в 2017 году, в 2019-м документация по плану работ была одобрена. При этом в начале этого года 1 млрд рублей, выделенный на проект по реконструкции, был перенаправлен в резервный фонд из-за пандемии коронавируса.
Сотрудников Дома правительства, чьи рабочие места будут затронуты реконструкционными работами, переведут в здание бывшего Наркомнаца в Трубниковском переулке, рассказали в пресс-службе кабмина.
Ранее NEWS.ru писал, что около 42 млн рублей бюджетных средств будут направлены на истребление ворон, поселившихся на крыше московского Белого дома.
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