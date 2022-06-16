На ПМЭФ обсудили развитие придорожной инфраструктуры регионов

Фото: пресс-служба Российского туристического форума «Путешествуй!»

15 июня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) прошла сессия «Как построить кемпинг-туризм в регионе?», на которой обсудили национальные туристические маршруты, господдержку местного туризма, обеспечение безопасности путешественников, а также транспортную доступность и развитие придорожной инфраструктуры регионов, сообщила пресс-служба Российского туристического форума «Путешествуй!».

В сессии приняли участие советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова, Председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин, министр туризма и народно-художественных промыслов республики Дагестан Эмин Мерданов, генеральный директор ООО «Автодор девелопмент» Анастасия Козлова, президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов и эксперты в сфере автомобильного туризма.

В прошлом году мы договорились с Фондом «Росконгресс» ежегодно проводить на ВДНХ форум «Путешествуй» и собирать всех людей, кто интересуется путешествиями. Будем говорить об автомобильных путешествиях, активном отдыхе на природе и новых маршрутах, — рассказала советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова.

На сессии были представлены маршруты «Ладожское кольцо», «Государева дорога», «Ярославия», «Золотое кольцо Боспорского царства», «Великий Волжский пусть» и «Чуйский тракт» протяженностью от 380 до 3200 км.

Как отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, туристический поток меняется и растет, поэтому значение автомобильной инфраструктуры невозможно переоценить. По его мнению, именно автотуризм и инфраструктура станут одним из драйверов развития российской экономики и развития регионов.

Я сам много путешествовал на автомобиле и нам есть над чем работать в этом направлении. А делать это нужно быстро. Необходимо участие со стороны государства, инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса, — подчеркнул Стуглев.

Ранее сообщалось, что РТФ «Путешествуй!» будет представлен на ПМЭФ-2022 на стенде Федерального агентства по туризму. В рамках мероприятия предусмотрено подписание соглашений о сотрудничестве и презентация туристических возможностей российских регионов. Позднее форум «Путешествуй!» пройдёт и в Москве. С 4 по 7 августа на ВДНХ он соберет представителей власти и бизнеса, ведущих экспертов и создателей инновационных цифровых сервисов.