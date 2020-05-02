МВФ предоставит Эквадору $643 млн на борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/7a1487c4-8c2f-11ea-b116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/GlobalLookPress

Министерство финансов Эквадора сообщило, что Международный валютный фонд (МВФ) одобрил финансовую помощь республике на борьбу с коронавирусной инфекцией в размере $643 млн.

МВФ одобрил кредит в размере $643 млн для удовлетворения потребностей, связанных с пандемией. Эти средства помогут укрепить систему здравоохранения и продолжить реализацию программ социальной защиты, — процитировали сообщение министерства в ТАСС.

В агентстве уточнили, что кредит предоставлен Эквадору на пять лет под 1,05% годовых со льготным периодом в три года.

Ранее NEWS.ru писал, что Международный валютный фонд одобрил финансовую помощь Грузии для борьбы с коронавирусной инфекцией в размере $200 млн.