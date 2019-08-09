Региональные мусорные операторы столкнулись с рядом проблем, ставящих мусорную реформу под угрозу срыва.
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Всё это приводит к финансовой неустойчивости компаний и создаёт угрозу срыва мусорной реформы. К такому выводу привело исследование Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
Ранее News.ru писал о том, что руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил мэру Москвы Сергею Собянину использовать в столице интересную технологию по переработке твёрдых бытовых отходов.