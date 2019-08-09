https://static.news.ru/photo/aa24f38c-ba9c-11e9-9c7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Региональные мусорные операторы столкнулись с рядом проблем, ставящих мусорную реформу под угрозу срыва.

Об этом сообщает издание «Ведомости» . По его данным, основными проблемами являются низкая собираемость платежей за вывоз мусора и изменение схем работы операторов уже после подписания соглашений из-за пересмотра тарифов на их услуги.

Всё это приводит к финансовой неустойчивости компаний и создаёт угрозу срыва мусорной реформы. К такому выводу привело исследование Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).

Ранее News.ru писал о том, что руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил мэру Москвы Сергею Собянину использовать в столице интересную технологию по переработке твёрдых бытовых отходов.