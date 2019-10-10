Экологическая ситуация в России на порядок хуже, чем в других развивающихся странах. По данным Института экономики роста им. Столыпина РФ находится на 52 месте по состоянию окружающей среды. Наши соседи в этом рейтинге Венесуэла, Бруней, Марокко, Куба и Панама. Отсутствие системы обращения с отходами является одной из ключевых причин столь плачевной экологии, считает уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, который 9 октября посвятил этому пресс-конференцию.

Интерес к природе возник у бизнес-омбудсмена не на пустом месте. Уполномоченный уверен, что текущая система сбора отходов не только вредит окружающей среде, но и облагает завышенными таксами предпринимателей. Кроме того, недофинансирование отрасли создаёт определённые сложности новаторам в мусорном бизнесе. Ранее, 2 октября 2019, Борис Титов направил письмо заместителю генпрокурора РФ Александру Буксману с просьбой проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса. Через неделю, 9 октября 2019, Институтом экономики роста имени Столыпина был представлен свой вариант мусорной реформы. В дискуссии приняли участие Борис Титов, директор упомянутого института Анастасия Алехнович, общественный омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов и генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Согласно статье 24.10 ФЗ «Об отходах производства и потребления», нормативы накопления твердых коммунальных отходов определяют, сколько гражданам придется платить за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. Эти нормативы могут различаться для разных регионов.

В первую очередь, команда омбудсмена выделила ряд проблем в действующей системе сбора и утилизации мусора. Критике подвергся Национальный проект «Экология», так показатели по ликвидации 191 несанкционированной свалки и 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда занижены, т.к. за последние 25 лет таких объектов возникло гораздо больше. Наоборот, завышены цифры в прогнозах об увеличении доли ТКО, направленных на утилизацию (36%) и обработку (60%) к 2024 году. Как следует из доклада Бориса Титова, подобный уровень достигался европейскими странами в течение 20 лет, а не 5, как подразумевает Национальный проект. Кроме того, введение в эксплуатацию 7 производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1-го и 2-го классов опасности к концу 2024 года невозможны, т.к. сроки строительства планово не позволяют выполнить задачи.

Немаловажной проблемой являются необоснованные показатели нормативов накопления ТКО для разных регионов. К примеру, максимальный норматив ТКО для продовольственных магазинов превосходит минимальный в 248 раз, в случае с автомастерскими и шиномонтажными в 661 раз. Отличаются по регионам и нормативы для физических лиц — для многоквартирных домов в 7 раз, а для частных в 51. Решением мог бы стать учёт объёмов производимых отходов индивидуально для каждой организации, для чего уже существует так называемый паспорт отходов. Однако введение нового обязательного документа встретило резкую критику со стороны бизнес-сообщества, как создание очередной бюрократической проволочки.

Даже в абстрактном арендуемом офисе, где мусор состоит только из бумаги и прочих канцелярских и бытовых отходов, арендатору всё равно нужно оформить на этот мусор паспорт отходов, утвердить нормативы его образования и лимиты на его размещение ( постановление ВС РФ от 12 января 2018 г. № 16-АД17-6 ) и заключить договор с мусорной компанией.

На эту область обратила внимание Елена Гнётова бизнес-омбудсмен Карелии. Она считает, что мусорные компании или муниципалитеты вообще должны вести диалоги об отходах исключительно с арендодателями. По нынешним законам, договор на вывоз мусора заключается с арендаторами, коих в одном здании может быть больше сотни. Сотню договоров можно было бы заменить одним с непосредственным владельцем мусорной площадки, которым чаще всего является владелец здания.

Генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев объяснил нужду в нормативных расчётах отсутствием инструментов по контролю объема производимого предприятиями мусора. Оператор по сбору мусора не может самостоятельно посчитать, сколько отходов, к примеру, у мебельного магазина. Последний, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы платить как можно меньше, потому не имеет мотивов честно сообщать о количестве своего мусора.

Исследовав опыт развитых стран, представители бизнес-сообщества пришли к выводу, что России не полностью подходит модель взаимодействия с мусором, применяемая в Европе, так как большинство мер там вызваны недостатком энергоресурсов и площадей для захоронения отходов. Согласно исследованию, нам ближе опыт Канады, Австралии и США. Одним из оптимальных решений будет создание так называемых мусорных хабов.

Основным звеном реформы должны стать приёмные, сортировочные и перерабатывающие хабы, создающиеся на базе государственно-частного партнёрства, и осуществляющие приёмку, сортировку и переработку мусора, утилизацию хвостов, не подлежащих переработке. С целью выработки оптимальных решений для проведения полноценной реформы обращения с отходами, ППК РЭО, Минприроды и ФАС необходимо запустить пилотные проекты в нескольких модельных регионах, — считает Борис Титов.

Предполагается, что средства от сборов за утилизацию отходов будут поступать этим хабам, а те, в свою очередь, будут платить сборщикам за ввозимый мусор. Это решит проблему со стихийными свалками, так как у сборщиков появится стимул довозить мусор до хаба, а не сбрасывать, где попало. Нынешняя модель работает с точностью да наоборот — за право свалки мусора платит доставщик, а не полигон, потому и отсутствует мотивация довезти отходы до положенного места.

Стимул также требуется предприятиям, которые создают инфраструктуру для переработки отходов. Для них, по мнению Титова, необходимо отработать систему льгот.

Субсидирование до 0% ставки по кредитам

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Налоговые каникулы (ставка 0%) по налогу на прибыль, упрощённая система налогообложения на 5 лет с момента получения первой прибыли нового предприятий отрасли перерабатывающей промышленности

Отмена НДС на продукты, переработанные из отходов

К новой мусорной модели предлагается переходить постепенно. Для этого нужно выбрать ряд пилотных регионов и снизить тарифы для населения и бизнеса до 0 в случае раздельного сбора мусора. Кроме того, наладить систему покупки у населения по установленной для региона цене полезных фракций — стекло, бумага, металлы, пластик и прочее, а также создать единую систему классификации отходов.