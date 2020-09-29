Мусор сильнее человека: почему реформа не работает

Счётная палата опубликовала отчёт на тему экологической безопасности. Темой исследования стала ситуация с мусорными полигонами в стране и система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Выводы неутешительные: места на свалках заканчиваются, мусор хранить негде, переработка его не налажена. В ответ на критику Минприроды ответило, что всё не так уж плохо, ситуация под контролем, работа ведётся. Кто же прав, у какого ведомства больше аргументов, выясняет NEWS.ru.

90% отходов отправляют на полигоны и свалки, 7% идёт в переработку, согласно отчёту СП. Куда же девается остальной мусор, остаётся ли в лесах и на пустырях? Как объяснил NEWS.ru руководитель токсической программы «Гринпис» Алексей Киселёв, в РФ лишь 3% мусора сжигается.

Ещё год — и свозить мусор будет просто некуда. Возможности мусорных полигонов, по выводам Счётной палаты, к 2022 году будут исчерпаны. А значит, возникнут стихийные свалки, причём в любом месте, потому что на долгие расстояния в безлюдные территории мусор мало кто повезёт, невыгодно. Сжигать мусор на открытых территориях опасно, а на мусоросжигательные заводы — слабая надежда.

Мусоросжигательный завод — это свалка, накрытая крышкой, причём горящая. Практической пользы от этих заводов нет никакой, потому что энергию при сжигании производит не столько мусор, сколько используемый для его горения газ или мазут. Алексей Киселёв эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace

Президент РФ поставил задачу к 2024 году полностью ликвидировать свалки в городах. Существует федеральный проект «Чистая страна», согласно которому нужно ликвидировать 191 несанкционированную свалку в российских городах, именно столько, по данным проекта, их было выявлено на 1 января 2018 года.

И здесь данные расходятся. По данным Росприроднадзора, на момент формирования нацпроекта «Экология», в том же году в российских городах насчитывалось 916 стихийных свалок. Можно предположить, что сейчас их ещё больше.

Реформа готовилась несколько лет, но даже на этапе запуска было понятно, что на практике потребуются донастройки, сообщил NEWS.ru исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Основная проблема сферы обращения с отходами сегодня — это недофинансирование. Есть проблемы с платёжной дисциплиной и у граждан, и у юрлиц. Как следствие — снижение инвестиционной привлекательности отрасли. В этом году ситуация усугубилась пандемией. Руслан Губайдуллин исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» исполнительный директор ассоциации «Чистая страна»

mikhalipoligon/vk.com

Сложнее всего ситуация складывается в регионах, самые мусорные из них — Камчатка, Бурятия, Якутия, Забайкалье, Краснодарский край, Омская и Волгоградская области. Мусорные полигоны заполняются быстро, возможностей для строительства новых нет. В 32 российских регионах мусорные полигоны доживут до 2024 года, в 17 регионах — до 2022 года. Дальше возможен мусорный коллапс.

Одним из вариантов решения проблемы Счётная палата предлагает расширить меры финансовой поддержки инвестиционных проектов в области обращения с ТКО. Какими же могут быть эти меры? Алексей Киселёв считает, что выделяемые на поддержку средства нужно просто по-другому распределить.

Деньги, которые идут на поддержку мусоросжигательных заводов, следует перенаправить на меры предотвращения образования отходов, на повторное использование сырья, материалов и веществ, а также на утилизацию и обработку, — утверждает он.

По его мнению, все связанные с данной проблемой предприятия должны находиться в одних и тех же условиях, либо рыночных, либо равных. «Рыночные условия — это когда все сами выживают. Равные условия — это когда все получают равную господдержку», — подвел итог эксперт.

Вывод Счётной палаты: «Несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, ситуация в этой сфере пока остаётся неблагополучной». Минприроды отреагировало на критику, сообщив, что ситуация под постоянным контролем, и даже в сложный карантинный период вывоз мусора не прекращался. По данным министерства, 65 российских регионов получили более 8 млрд рублей на обеспечение работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В свою очередь Руслан Губайдуллин считает, что Минприроды владеет ситуацией.

Министерство знает все проблемные места и оперативно принимает меры, чтобы поддержать региональных операторов — и финансовую, и налоговую, и законодательную. Об этом, кстати, говорится и в отчёте Счётной палаты. Я бы назвал его стимулирующим. Он высветил проблемы, и теперь надо их устранить, — сказал он.

Так ждёт ли нас мусорный коллапс из-за срыва реформы или есть надежда на лучшее? Вопрос спорный, мнения экспертов расходятся.

Так, Киселёв считает, что на самом деле дела обстоят ещё хуже, чем в отчёте Счётной палаты. По его словам, мусорная реформа фактически не работает с того самого момента, когда президент страны в декабре 2014 года подписал поправки в закон «Об отходах производства и потребления». Закон этот исполняется только на словах.

Эксперт подчеркнул, что Счётная палата ещё мягко охарактеризовала масштаб проблемы. В её отчёте нет оценки реализации высших приоритетов политики Российской Федерации в сфере обращения с отходами, нет анализа того, как разрабатываются и внедряются регуляторные механизмы, нет данных о потенциальном загрязнении, которое мусор причиняет российской природе.

В свою очередь председатель правления АНО НИРЦЭК Пётр Титов говорит, что СП упустила ключевую проблему системного уровня: в экологическом законодательстве до сих пор отсутствует формализованное определение понятия «система обращения с отходами производства и потребления».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С момента выхода указа президента о создании Российского экологического оператора прошло уже более года, но формулировка понятия «комплексная система обращения с ТКО» профессиональным и экспертным сообществами до сих пор не обсуждается. Это создаёт не просто терминологическую путаницу, но приводит к жарким спорам по организационным решениям, а также, что не менее опасно, к социальной напряжённости. Пётр Титов председатель правления АНО НИРЦЭК председатель правления АНО НИРЦЭК

Между тем руководитель Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии Дмитрий Миронов говорит, что определённые успехи всё же достигнуты, и многое зависит не только от ведомств и региональных операторов, но и от сознательности самих граждан.

Многое сегодня уже делается. Но что-то можно было сделать и по-другому. Например, нужно было развивать систему раздельного сбора, а потом уже переходить к формированию зон, где работают региональные операторы, в договорах у которых должны быть указаны показатели по вторичному сбору конкретно в их зоне. Дмитрий Миронов руководитель Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии руководитель Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии

Основная реформа проводится как раз в домах, дворах и на кухнях людей, которые раздельно собирают отходы, подчеркнул Миронов.

Реформа организационных и бизнес-процессов по обращению с отходами (которую слишком упрощённо называют «мусорной») в изначально предложенном виде не может быть успешной, сообщил руководитель комитета по экологическому развитию Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Валерий Мальцев. Эксперт выделил три причины.

Первая причина: концепция реформы не предусматривает комплексного управления отходами (хотя бы потому, что в этой сфере недостаточно инструментов цифровизации). Вторая: Российскому экологическому оператору просто не дали и по-прежнему не дают шансов проявить себя. Третья: большинству региональных операторов недоступно понимание своей социальной и предпринимательской значимости. Валерий Мальцев руководитель комитета по экологическому развитию Российской ассоциации по связям с общественностью руководитель комитета по экологическому развитию Российской ассоциации по связям с общественностью

Будем надеяться, что региональные операторы прислушаются к словам эксперта и осознают не только свою значимость, но и ответственность. Тем более что и средств из федерального бюджета на их деятельность выделяется немало, и граждане платят за вывоз мусора с каждым годом всё больше.