Москва вошла в список наименее обеспеченных жильём городов

Кызыл, Симферополь, Махачкала и Москва названы наименее обеспеченными жильём городами. По итогам 2020 года на каждого жителя здесь приходилось 15,7 кв.м, 16,6 кв.м, 18,2 кв. м и 19,8 кв. м соответственно. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Лидером по этому по 38,7 «квадрата», в топ-3 наиболее обеспеченных жильем городов также вошли Владикавказ — там этот показатель равен 37 кв. м, и Калининград с 33,3 кв. м. В России в 2020 году было введено в эксплуатацию 82,2 миллиона кв. м жилья — на 0,2% больше показателя 2019-го. Почти половина от этого объема строительства пришлось на 100 крупнейших городов страны.

Больше всего в 2020-м строили в Краснодаре — там на одного жителя было введено 1,82 кв. м. На втором месте Калининград с 1,37 кв. м. По 1,34 кв. м жилья на человека ввели в Севастополе и Ханты-Мансийске. Замыкает топ-5 Южно-Сахалинск, где в 2020 году построили по 1,24 кв. м жилья на одного человека.

Ранее сообщалось, что президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко категорически не советует брать ипотеку, если у человека нет большой уверенности в своём финансовом будущем. В интервью NEWS.ru она также объяснила, почему более четверти россиян заявили о планах получить ипотечные кредиты до конца лета.