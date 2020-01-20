https://static.news.ru/photo/742e9142-3b71-11ea-b4c2-fa163e074e61_660.jpg Алексей Мордашов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллиардер Алексей Мордашов планирует создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса. Он намерен продолжать инвестировать в ориентированные на потребителя секторы экономики и в итоге открыть онлайн-ретейлер наподобие Amazon.

В интервью Bloomberg Мордашов уточнил, что «Севергрупп» уже сделала несколько инвестиций, связанных с человеческими потребностями. Это образование, медицина, путешествия и розничная торговля.

Сейчас мы думаем о создании экосистемы на основе этих активов по типу Amazon. Каждая из этих сфер на грани больших изменений, — отметил он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Севергрупп», речь идёт об объединении продуктового ретейлера «Лента», онлайн-гипермаркета «Утконос», туристической компании TUI и технологической компании TalentTech.

Алексей Мордашов является председателем совета директоров ПАО «Северсталь». В TUI ему принадлежит 25% акций. Мордашов занимает четвёртую строчку рейтинга богатейших предпринимателей РФ по версии Forbes. Его состояние оценивается в $20,5 млрд.

В 2019 году американская компания Amazon заняла первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100. Оценочная стоимость онлайн-ретейлера составила $315,6 млрд. По сравнению с 2018 годом фирма Джеффа Безоса улучшила своё положение на две позиции, поднявшись с третьего места на первое, писал NEWS.ru.