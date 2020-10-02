Мораторий на банкротство продлён до 2021 года

https://static.news.ru/photo/5c375170-04f5-11eb-80ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мораторий на внешние банкротства для компаний и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от пандемии отраслей продлён в РФ до 7 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Введённый в апреле 2020 года, во время пандемии коронавируса, мораторий не допускает введения процедуры банкротства по инициативе внешних кредиторов, обращение взыскания на заложенное имущество и приостанавливает исполнительное производство по взысканиям, возникшим до введения меры.

Решение, которое было анонсировано на заседании правительства 1 октября, распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, в том числе на гостиничный бизнес, предприятия общепита, негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг, непродовольственную розницу. Срок прежнего моратория, действовавшего в течение шести месяцев, истекает 6 октября, — говорится в сообщении кабмина.

Уточняется, что до 7 января 2020 года организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда. Она предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям.

Мера распространяется и на системообразующие и стратегические предприятия. Но большинство публичных компаний отказались от моратория во избежание связанных с ним ограничений и сохранения за собой права выплачивать дивиденды и проводить buyback, уточняет «Интерфакс».

На сентябрь 2020 года под действие моратория подпадали 517 тысяч юридических лиц и 1,61 млн индивидуальных предпринимателей или седьмая часть зарегистрированных в РФ компаний и около 40% ИП.

Как писал NEWS.ru ранее, предприятия торговли и сферы услуг потеряли за неделю пятую часть выручки из-за перевода граждан на дистанционный режим работы, представители бизнеса полагают, что в дальнейшем компании потеряют ещё 30% дохода.