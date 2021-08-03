Молодым россиянам рассказали, как получать 100 тысяч рублей

Экономист дал совет молодым жителям России, как получать не менее 100 тысяч рублей уже на первой работе. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что самой желаемой зарплатой молодые люди назвали 50 тысяч рублей. Однако многие замахнулись сразу на 100 тысяч.

Больше всех шансов получить хорошую зарплату у студентов, которые параллельно с учёбой стажировались по специальности, — сказал экономист Денис Ракша.

Для того чтобы сразу претендовать на зарплату от 100 тысяч рублей, молодым людям советуют устроиться на работу в Москве или Санкт-Петербурге и досконально освоить востребованную специальность.

Ранее сообщалось, что выпускники девятых и 11-х классов всё чаще предпочитают среднее специальное образование высшему, следует из исследования Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС. Аналитики пришли к выводу, что этот тренд возник из-за ухудшения материального положения жителей России.

По данным экспертов, с 2014 года количество поступивших в колледжи и техникумы росло, а к 2020 году это число превысило аналогичный показатель для высших учебных заведений. Так, за 2020 год среднее специальное образование выбрали 900 тысяч человек, а высшее — 873 тысячи.