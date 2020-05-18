Экономика

МКБ заключил сделки по покупке банка «Веста» и Руснарбанка

09:58, 19 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский кредитный банк (МКБ) согласовал сделки по приобретению 100% акций банка «Веста» и Руснарбанка.

Согласно данным пресс-службы МКБ, сделка организована в рамках стратегического партнёрства концерна «Россиум» Романа Авдеева и группы компаний «Регион» Сергея Сударикова.

За счёт «Весты» МКБ намерен повысить эффективность работы с малым и средним бизнесом, на котором специализируется этот банк. Руснарбанк предоставит возможность развить направления автокредитования и бизнес-ипотеки, а также применять цифровую платформу «Норма» для предоставления гарантий и кредитов участникам торгов и тендеров.

В результате сделок по приобретению «Весты» и Руснарбанка МКБ получит экспертизу в направлениях, которые раньше не развивались в банке. <...> Благодаря консолидации продуктовых и технологических платформ, мы запустим новые для себя бизнесы без дополнительных инвестиций, — отметил первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.

Ранее NEWS.ru писал, что клиенты Московского кредитного банка смогут получить карту на дом. Для этого необходимо до конца мая подать заявку на выпуск карты на сайте кредитной организации, выбрав необходимую опцию бесконтактной бесплатной доставки курьером.

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