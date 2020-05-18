МКБ заключил сделки по покупке банка «Веста» и Руснарбанка

https://static.news.ru/photo/538329a4-999e-11ea-a1a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский кредитный банк (МКБ) согласовал сделки по приобретению 100% акций банка «Веста» и Руснарбанка.

Согласно данным пресс-службы МКБ, сделка организована в рамках стратегического партнёрства концерна «Россиум» Романа Авдеева и группы компаний «Регион» Сергея Сударикова.

За счёт «Весты» МКБ намерен повысить эффективность работы с малым и средним бизнесом, на котором специализируется этот банк. Руснарбанк предоставит возможность развить направления автокредитования и бизнес-ипотеки, а также применять цифровую платформу «Норма» для предоставления гарантий и кредитов участникам торгов и тендеров.

В результате сделок по приобретению «Весты» и Руснарбанка МКБ получит экспертизу в направлениях, которые раньше не развивались в банке. <...> Благодаря консолидации продуктовых и технологических платформ, мы запустим новые для себя бизнесы без дополнительных инвестиций, — отметил первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.