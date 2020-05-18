МКБ заключил сделки по покупке банка «Веста» и Руснарбанка

Московский кредитный банк (МКБ) согласовал сделки по приобретению 100% акций банка «Веста» и Руснарбанка.
Согласно данным пресс-службы МКБ, сделка организована в рамках стратегического партнёрства концерна «Россиум» Романа Авдеева и группы компаний «Регион» Сергея Сударикова.
За счёт «Весты» МКБ намерен
В результате сделок по приобретению «Весты» и Руснарбанка МКБ получит экспертизу в направлениях, которые раньше не развивались в банке. <...> Благодаря консолидации продуктовых и технологических платформ, мы запустим новые для себя бизнесы без дополнительных инвестиций, — отметил первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.
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