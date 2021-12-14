Мишустин сообщил о рекорде по энергопотреблению за всю историю России

Текущий 2021 год стал рекордным по энергопотреблению за всю историю России, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что этому поспособствовал ряд факторов, в том числе и климатических.

Сказались и климатические факторы. Потребление электроэнергии динамично растёт, и в таких условиях важно соблюсти баланс между потребностями внутреннего рынка страны и экспорта, — сказал он.

Мишустин заметил, что в стране нужно наращивать собственное производство путём локализации зарубежных разработок. Он подчеркнул, что энергия затрачивается на производство любого продукта.

В свою очередь председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук сравнил цены на электроэнергию в России и в странах Евросоюза. Так, по его словам, в Финляндии жители 85€ за мегаватт/час, а больше всего в Великобритании — 221€.

В то же время в России ситуация иная. Средняя стоимость электроэнергии во второй ценовой зоне на оптовом рынке составила 23€, а в первой ценовой зоне 31€.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе снизились почти вдвое по сравнению с октябрём, однако с наступлением холодов и в условиях минимальных запасов газа в хранилищах ситуация может ухудшиться, говорится в прогнозе инвестиционного директора Saxo Bank Стина Якобсена. Первые же холода взвинтят стоимость топлива и электричества, и некоторым странам грозит энергетическая блокада.