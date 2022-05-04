Власти запустили льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов

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Российское правительство запускает программу льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов, заявил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит ТАСС, максимальный размер займа в городах-миллионерах составит 18 млн рублей, в других — 9 миллионов рублей. Ожидается, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч таких кредитов на общую сумму около 240 млрд рублей.

Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий, — сказал глава кабмина.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев назвал условия, которым должны будут соответствовать российские IT-специалисты, желающие получить льготную ипотеку. Рассчитывать на такие кредиты смогут айтишники в возрасте до 40 лет и доходом не менее 150 тысяч рублей.

До этого президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поддержал предложение повысить ставку по льготной ипотеке с 7 до 12% с 1 апреля и увеличить максимальный размер кредита. Он также заверил, что власти страны смогут гибко регулировать программу льготной ипотеки на новостройки. В Госдуме предлагали выдавать её россиянам под 5%, чтобы поддержать отрасль и сохранить доступность жилья.