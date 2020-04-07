Мишустин: кабмин рассчитает объём субсидий регионам на социальные нужды

https://static.news.ru/photo/3406788a-492e-11ea-afc7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Российское правительство анализирует необходимый объём средств на субсидии регионам для реализации социальных контрактов. По предварительным данным, понадобятся дополнительные 22 млрд рублей в год к предусмотренным в бюджете 7 млрд, рассказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Политик отметил, что в 2020-м Кремль рассчитывает на заключение около 70 тысяч контрактов с охватом более 300 тысяч граждан. За два месяца этого года, по его словам, уже оформлено свыше 8 тысяч подобных соглашений, пишет РИА Новости.

Чиновник добавил, что не все знают о таком механизме поддержки. В регионах уже ведут разъяснительную работу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство готовит новые предложения для оказания помощи бизнесу и населению на фоне пандемии коронавируса.

Крупные предприятия из России направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка сотрудников компаний, которые были вынуждены приостановить деятельность из-за распространения коронавируса.

В РФ к 7 апреля 2020 года зарегистрировали 7,4 тысячи случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человека, умерли 58. В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, поправились примерно 284 тысячи.