Мировой экономике предсказали резкий спад из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/dd490ccc-74e0-11ea-8f7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Zucchi/dpa/Global Look Press

Международное рейтинговое агентство Fitch на фоне пандемии коронавируса понизило прогноз мирового ВВП в текущем году до спада на 1,9%. При этом, всего две недели назад экономисты прогнозировали рост мировой экономики на 1,3%.

Теперь мы ожидаем, что мировая экономическая активность снизится на 1,9% в 2020 году, — говорится в докладе Fitch.

В США снижение ВВП прогнозируется на 3,3%, в еврозоне — на 4,2%, а в Великобритании — на 3,9%.

Как писал NEWS.ru, из-за сокращения спроса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, в марте резко снизились мировые цены на продовольствие. По данным международной Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), индекс продовольственных цен в марте составил 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале. Этот индекс ежемесячно отражает средние значения международных цен на основные виды продовольствия. По данным организации, наибольшее падение цен отмечается на сахар (-19,1%).