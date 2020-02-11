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Идея понизить ставку страховых взносов для внебюджетных фондов не приведёт к ущемлению прав жителей страны на пенсии, социальные выплаты и медицинскую помощь. Подобные меру не станут рассматривать без решения проблемы компенсации выпадающих доходов, рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Прежде чем говорить или поднимать вопрос о снижении ставок страховых взносов мы должны исходить из тех обязательств, которые сформированы в рамках Фонда социального страхования, в рамках Пенсионного фонда, в рамках Фонда ОМС, — цитирует чиновника «Интерфакс».

Также министр прокомментировал ситуацию с многодетными семьями в России. По его словам, им чаще угрожает бедность.

По его словам, более 80% бедных в России — это семьи с детьми. На расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике глава Минтруда напомнил, что благосостояние определяется исходя из среднедушевого дохода. Именно поэтому в категорию бедных больше шансов попасть семьям с несколькими несовершеннолетними иждивенцами.

Задачу снизить уровень бедности в два раза — с 13,3% до 6,6% — в 2018 году поставил президент России Владимир Путин. По данным Росстата, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России за январь—сентябрь 2019 года составила 19,2 млн человек, это 13,1% от общей численности населения.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минтруд установил величину прожиточного минимума, который составил 10 609 рублей, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей, для детей −10 383 рубля.