Минтруд предлагает кардинально изменить подход к расчёту МРОТ и ПМ

https://static.news.ru/photo/8c78b772-fe09-11ea-ba30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

Министерство труда представило на заседании правительства проект самого значимого изменения в соцподдержке — новый подход к установлению прожиточного минимума (ПМ) и МРОТ. Со следующего года предлагается отказаться от «карточной» системы расчёта прожиточного минимума как статистической корзины потребления и определить его как часть среднедушевого дохода в размере 44,2%.

МРОТ с 2026 года Минтруд предлагает установить в размере 42% медианной зарплаты. Переход от «карточной» системы к общемировому стандарту обойдётся в 128,5 млрд руб. дополнительных расходов в 2021 году и 439 млрд руб. в 2025 году, сообщает «Коммерсант».

Это будут первые крупные вложения правительства в сокращение доходного неравенства, которое при нынешней системе расчёта ПМ и МРОТ может только расти. Действующая модель расчёта прожиточного минимума основана на советских подходах к его определению: бедными считаются те, кто не имеет доходов для минимальной корзины товаров и услуг. В то же время «продовольственная корзина» ПМ не имеет ничего общего с понятием «здоровое питание» в определении ВОЗ.

ПМ используется не только для оценки уровня бедности и установления МРОТ, но и назначения пособий, выплат на детей, соцконтрактов, соцобслуживания.

В новой методике Минтруд предлагает установить прожиточный минимум для населения на уровне 109% для трудоспособного населения, 97% для детей и 86% для пенсионеров. Соответствующие поправки в два федеральных закона получили одобрение на заседании правительства, которое прошло 23 сентября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) недопустимы и противоречат новым поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации.