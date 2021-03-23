Минстрой РФ поменяет методику расчёта зарплат строителей

https://static.news.ru/photo/2d0e458e-8bd7-11eb-845d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский Минстрой по-другому начнёт рассчитывать базовую зарплату для строителей, рассказал руководитель ведомства Ирек Файзуллин во время заседания комитета Госдумы. Он отметил, что предполагаются изменения в 44-ФЗ, позволяющие профильным организациям работать на рынке дольше и платить своим сотрудникам «соответствующую заработную плату».

По его словам, Минстрой почти год работает над внесением большого объёма поправок в расчёт базовой заработной платы по каждому субъекту, пишет РИА Новости.

Это (поправки в 44-ФЗ. — NEWS.ru ) отрабатывается совместно с Главгосэкспертизой и Центром ценообразования, <...> Здесь внесли изменения и в зарплату первого разряда, были изменены индексы практически во всех регионах, которые обеспечивают прозрачность строительной отрасли и позволяют двинуться вперёд в целях стабилизации предприятий стройкомплекса, — заявил Файзуллин.

Министр добавил, что в скором времени цены на жильё могут вырасти в связи с недавним повышением стоимости строительных материалов. Кроме того, объём льготной ипотеки на жильё в новостройках под 6,5% годовых с момента запуска программы к концу марта может превысить 1,24 трлн рублей. Такой прогноз озвучил замруководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. Самыми активными с точки зрения оформления льготной ипотеки стали Москва и Подмосковье (117,5 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (32,5 млрд), Татарстан (9,2 млрд), Новосибирская область (8,5 млрд) и Краснодарский край (8,3 млрд).

Размер среднего ипотечного кредита сохраняется на уровне 3,2 млн рублей, а первоначального взноса — порядка 33%. В то же время президент Владимир Путин в феврале указывал на то, что программа поддержала строительную отрасль, и поручил кабмину совместно с Центробанком разработать предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, писал NEWS.ru.