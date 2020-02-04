Департамент авиапрома Министерства промышленности и торговли России намерен потратить 94,1 млн рублей на создание роботизированных беспилотных авиасистем (БАС) гражданского назначения. Заказ на научно-исследовательскую работу под шифром «Робот-2» появился на официальном сайте госзакупок, выяснил NEWS.ru.

Разработки проходят в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности» и направлены на обеспечение доступности отдалённых регионов страны, где транспортная инфраструктура находится на весьма низком уровне. В значительной степени эти проблемы могут быть решены за счёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), говорится в техзадании. К декабрю 2022 года должен быть создан соответствующий демонстратор для перспективной базовой платформы БАС гражданского назначения.

Предполагается, что новые беспилотные авиасистемы будут включать элементы искусственного интеллекта (ИИ) в управлении и контроле, реконфигурацию таких систем при отказах, навигацию с учётом препятствий, смогут предотвращать столкновения с другими участниками воздушного движения, говорится в документе Минпромторга.

Ведомство указывает на рост наработок в данном сегменте в развитых странах мира, признавая техническое отставание России. В частности, у нас практически отсутствуют современные нормативные документы в области обеспечения процессов разработки и испытаний комплексов с беспилотниками, включая требования к таким авиасистемам и применение БПЛА в едином воздушном пространстве. Кроме того, нет отработанных критических технологий для создания БАС в части автоматизации управления полётом и точной навигации. Наконец, отсутствует рынок необходимых компонентов, включая отказоустойчивые вычислительные программы с элементами ИИ, поршневые и газотурбинные двигатели малой размерности, электро- и гидроприводы и т.д. Тем не менее, в главном промышленном ведомстве подчеркивают, что сегодня в России проводятся исследования в этих направлениях.

В Минпромторге уверены, что «Робот-2» позволит оценить разрабатываемые в настоящие время технологии для комплексов с беспилотниками.

В одной из столичных компаний, производящей малые летательные аппараты, с которой пообщался NEWS.ru, предположили, что проект ведомства посвящён доставке различных грузов в посёлки, сёла и деревни. Например, медикаментов, почты, спасательных средств и необходимого оборудования в случае ЧС в зону бедствия.

Kalashnikov Media/Global Look Press

Профессор Всероссийского нефтяного научно-исследовательского геологоразведочного института (ВНИГРИ) Александр Ильинский напомнил, что в РФ есть потенциал для создания таких аппаратов. Несколько лет назад учёный выступил соавтором технологии по поиску нефти с помощью лазерно-оптического комплекса, который устанавливался на беспилотник.

Я не вижу проблем в создании таких беспилотников. Наши военные специалисты имеют свои образцы, ничего особенного закупать не придётся. На нескольких конференциях компания «Газпром нефть» показывала свои беспилотники для поставок грузов на отдалённые вышки. Мы сейчас, как правило, на таких территориях концентрируем своё внимание. Александр Ильинский профессор нефтяного Всероссийского научно-исследовательского геологоразведочного института профессор нефтяного Всероссийского научно-исследовательского геологоразведочного института

По типам беспилотники делятся на малые, средние и большие. Последние в основном применяются в сфере ВПК и могут взять на борт более 30 кг полезного груза. Впрочем, именно такие аппараты лучше всего использовать при доставке, указали NEWS.ru эксперты. Также они напомнили, что на рынке есть БПЛА с достаточно высокими показателями по дальности полёта, в частности, с бензиновым двигателем. Время полёта таких машин составляет до 8 часов.

Однако в техзадании министерства не прописаны требования к аппарату. Не указаны грузоподъёмность и дальность полёта. Также не ясно, будет ли на борту аппарата установлен транспондер. Возможно, на технике будут внедрены какие-то новые правила по идентификации борта, пояснили эксперты на рынке. К моменту публикации ответ ведомства на запрос NEWS.ru получен не был.

Стоит отметить, что в мае 2018 года, в кулуарах Петербургского международного экономического форума об аналогичном проекте говорил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Речь шла о БПЛА в формате небольшого вертолёта, который сможет перевозить порядка 70 кг грузов. Продолжая свою линию, в конце ноября 2019 года крупнейшее финансовое учреждение страны объявило о создании совместного предприятия с группой Сognitive Technologies, которое займётся развитием беспилотного транспорта в России.

youtube. com/Global Look Press

Интерес к беспилотникам есть и в «Почте России», которая заинтересована в эффективных способах переправки посылок от сортировочных пунктов до своих удалённых отделений. Однако в апреле прошлого года созданный для этих целей БПЛА при тестовом запуске потерпел крушение в Бурятии. Аппарат, летевший с корреспонденцией в село Тарбагатай Тарбагатайского района недалеко от Улан-Уде неожиданно врезался в дом и разбился прямо на глазах главы Бурятии Алексея Цыденова и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова.