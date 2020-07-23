Минниханов предложил создать в Татарстане зону свободной торговли

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создание в Татарстане свободной торговой (бондовой) зоны. Он направил письмо с предложением рассмотреть соответствующую возможность министру финансов РФ Антону Силуанову.
По его (Минниханова. — NEWS.ru) словам, в Татарстане есть все необходимые условия для создания бондовой зоны: высокая степень подготовки логистической инфраструктуры, оптимальное географическое расположение, поддержка республиканских органов власти, — говорится в пресс-релизе на сайте бизнес-омбудсмена республики.
В частности, Минниханов предлагает создать в республике первую в РФ бондовую зону В2В2С для трансграничной интернет-торговли с помощью создания в качестве эксперимента отдельной свободной экономической зоны.
<...>при введении единой таможенной ставки 6,5% для всей продукции, поступающей в бондовую зону В2В2С, доходы бюджета могут составить более 17 млрд рублей в год при обработке импорта в почтовых отправлениях, — говорится в сообщении.
Как ранее писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин обратился к жителям Татарстана с поздравлением по поводу столетия республики и отметил, что этот регион является одним из лидеров России.
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