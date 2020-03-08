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Отсутствие сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти является неожиданным фактом. Это отрицательно скажется на сотрудничестве конгломерата ОПЕК и других стран, заявил представитель министерства нефти Ирана Касра Нури.

Он отметил, что консенсус стран ОПЕК в течение предыдущих двух лет имел позитивное влияние в вопросе обеспечения их интересов. Для сохранения баланса на нефтяном рынке необходимо сокращать предложения, в связи с чем переговоры по этому вопросу в конечном итоге окажутся необходимыми, высказал уверенность Нури.

Иран, будучи одной из наиболее эффективных стран ОПЕК, не будет пренебрегать какими-либо усилиями по спасению рынка нефти, — цитирует министра РИА Новости.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за четыре года. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Однако против выступили Россия и Казахстан. Таким образом, действие соглашения прекратится 31 марта.

Как писал NEWS.ru, эксперты Международного энергетического агентства предположили, что в ближайшие годы сотрудничество в формате ОПЕК+ будет продолжено. Роль альянса повышает рост переизбытка нефти на мировом рынке, отметили специалисты.