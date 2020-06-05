Министры ОПЕК+ поторопят Ирак и Нигерию с сокращением добычи нефти

https://static.news.ru/photo/86f06536-a718-11ea-86c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Темой встречи представителей стран ОПЕК+ на уровне министров станет не только вопрос о продлении действия соглашения на один или два месяца. Участники дискуссии также намерены затронуть вопрос полного исполнения обязательств по сокращению нефтедобычи Ираком и Нигерией.

В целом каких-либо «особых препятствий» в переговорах произойти не должно, передаёт ТАСС со ссылкой на свой источник. По его данным, министры хотят добиться от этих двух стран заверений, что те смогут компенсировать своё отставание в выполнении квот по сокращению добычи в июле. И как раз с этим «могут быть сложности», предположил собеседник агентства.

Встреча министров состоится 6 июня в видеоформате. Сначала дискуссия будет идти между участниками Венского соглашения, затем к ним присоединятся представители стран, не входящих в сообщество.

В марте страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. После этого 1 апреля были сняты все ограничения на нефтедобычу, что привело к обвалу на финансовых рынках, совпавшему с глобальным падением спроса на нефть во всём мире из-за пандемии COVID-19.

Позже картелю всё же удалось прийти к соглашению о сокращении на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Основным вопросом предстоящих встреч станет продление уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки до начала сентября.

Первоначально встреча ОПЕК+ была запланирована на 9–10 июня. Позднее появилась информация о том, что она может быть перенесена на более ранний срок (4 июня), а затем — на середину месяца. Неопределённость с датой заседания вызвала колебания котировок на нефтяном рынке, писал NEWS.ru.