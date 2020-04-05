Министр нефти Ирака настроен оптимистично в преддверии заседания ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/2960b736-774d-11ea-97fe-fa163e074e61_660.jpg Тамер аль-Гадбан Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан надеется, что на заседании ОПЕК+, которое намечено на 9 апреля, решатся все спорные моменты.

Тамер аль-Гадбан выразил оптимизм в отношении достижения нового соглашения после консультаций, которые он провёл по телефону с рядом министров стран ОПЕК+, охарактеризовав общую атмосферу как позитивную, — отметил представитель Министерства нефти страны Асем Джихад.

По его словам, министр нефти Ирака считает, что новое соглашение нуждается в поддержке США, Канады и Норвегии, которые, как известно, не входят в ОПЕК+, но также являются производителями нефти. Он напомнил, что каждая страна несёт ответственность за стабилизацию ситуации, сообщает иракское агентство INA.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, и Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Таким образом королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума. При этом продавать чёрное золото Эр-Рияд намеревался с огромными скидками.

Однако 2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот — с президентом РФ Владимиром Путиным о цене на нефть. Американский лидер заявил, что теперь ожидает сокращения нефтедобычи от Эр-Рияда. После этого саудиты призвали страны ОПЕК+ провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, писал NEWS.ru.