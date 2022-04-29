Минфин закрыл долги по выплатам еврооблигаций

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Минфин РФ выплатил долги по еврооблигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в долларах США. В министерстве указали, что российской стороной были соблюдены все условия, предписанные эмиссионными документами. Таким образом, российский Минфин погасил внешний займ в размере $564,8 млн, а также провёл выплату купонных облигаций на сумму $84,4. Ранее валютные резервы Банка России в финансовых учреждениях США заморозили из-за санкций.

Минфин России информирует, что выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости внешних облигационных займов выпуска № 12840060V «Россия-2022» в сумме $564,8 млн, а также выплата купонного дохода по облигациям выпуска № 12840061V «Россия-2042» в сумме $84,4 млн были доведены до платёжного агента по этим еврооблигациям, — сказано в сообщении.

4 апреля США заблокировали выплату российского государственного долга в размере более чем $600 млн ($552,4 млн по еврооблигациям «Россия-2022» и $84 млн по евробондам «Россия-2042») с использованием резервов, хранящихся в американских банках.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отчитался о выполнении Россией обязательств по внешнему долгу. Он отметил, что несмотря на заморозку счетов на Западе, Москве удаётся сохранять статус надёжного заёмщика и расплачиваться в той же валюте, в которой брала кредиты, в первую очередь в долларах США.