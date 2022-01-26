Минфин утвердил приказ о повышении минимальных цен на крепкий алкоголь

Минфин подписал приказ о повышении минимальных отпускных цен на алкоголь. Минимальная отпускная цена водки теперь составит 214 рублей, розничная — 261 рубль, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Повышение минимальной розничной цены за бутылку: водка — с 243 до 261 рубля, бренди — с 324 до 348 рублей, коньяк — с 446 до 480 рублей. Минимальная отпускная цена на водку увеличена до 214 рублей (ранее — 203 рубля), — сообщается в приказе.

Для поставщиков бренди теперь стоит минимум 270 рублей вместо 256 рублей. А минимальная отпускная цена коньяка выросла на 19 рублей, до 371 рубля.

Подписаны приказы о повышении уровня минимальных цен на этиловый спирт и алкогольную продукцию крепостью свыше 28%. Индексация МРЦ учитывает повышение с января этого года ставок акциза на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также уровень инфляции, — приводит комментарий Минфина ТАСС.

Минимальные отпускные цены устанавливаются также и на игристые вина. На сегодня они рассчитываются с учётом затрат на сырьё, производство, акцизы и инфляцию. Сейчас наблюдается удорожание всех компонентов для выпуска алкоголя в среднем на 20–25%.

В Минфине отмечают, что пересмотр и индексация минимальных розничных цен на алкогольную продукцию позволяет государству бороться с теневым производством.

Ранее Минпромторг предложил с 1 июня запустить в стране эксперимент по маркировке алкоголя, в том числе вина. На эксперимент решено отвести чуть больше года.