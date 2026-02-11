Минфин России назвал главное условие для возвращения зарубежных компаний Минфин РФ: желающие вернуться в Россию зарубежные фирмы не должны помогать ВСУ

Иностранные компании, которые хотят вернуться в Россию, не должны финансировать ВСУ или другие украинские формирования, заявил РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Он отметил, что некоторые фирмы бросили свои активы в России на произвол судьбы.

Самый главный базовый критерий: <…> эти компании, которые возвращаются, не должны были быть замечены в финансировании ВСУ, — сказал Моисеев.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что отечественные компании должны использовать время до возвращения западных фирм для резкого повышения конкурентоспособности. По его словам, ключевой угрозой станет массированный выход на рынок китайских и других иностранных игроков.

До этого глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил, что западные бренды, в том числе из Италии, смогут вернуться в Россию на условиях депозитов. Он отметил, что соответствующие ценные активы позволят перекрыть убытки отечественных ТЦ в случае очередного ухода иностранных компаний.