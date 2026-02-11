Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 13:29

Минфин России назвал главное условие для возвращения зарубежных компаний

Минфин РФ: желающие вернуться в Россию зарубежные фирмы не должны помогать ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иностранные компании, которые хотят вернуться в Россию, не должны финансировать ВСУ или другие украинские формирования, заявил РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Он отметил, что некоторые фирмы бросили свои активы в России на произвол судьбы.

Самый главный базовый критерий: <…> эти компании, которые возвращаются, не должны были быть замечены в финансировании ВСУ, — сказал Моисеев.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что отечественные компании должны использовать время до возвращения западных фирм для резкого повышения конкурентоспособности. По его словам, ключевой угрозой станет массированный выход на рынок китайских и других иностранных игроков.

До этого глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил, что западные бренды, в том числе из Италии, смогут вернуться в Россию на условиях депозитов. Он отметил, что соответствующие ценные активы позволят перекрыть убытки отечественных ТЦ в случае очередного ухода иностранных компаний.

Россия
Минфин
иностранные компании
Украина
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?
Появилось видео с места ЧП в Анапе
Пожар в частном доме унес жизни двоих человек
Посольство России оценило возможность поставок топлива на Кубу
Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии
«Пусть ему там будет весело жить»: петербуржцы обрушились на убийцу ребенка
Неизвестный открыл огонь рядом с техникумом в Анапе, ранив двух человек
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российский паспорт
Мама Гуменника оценила выступление сына на Олимпиаде
Директор заповедника рассказал, как зимует сибирская отшельница
«Европа проснулась»: Лавров рассказал о сигналах из ЕС
Военный самолет России впервые прилетел в Венесуэлу после захвата Мадуро
IT-эксперт назвал ключевую особенность 5G
Лавров предостерег США от вмешательства в отдаленные регионы
Что будет с рублем? Курс сегодня, 11 февраля, что с долларом, евро и юанем
Смерть на похоронах, удары по двум АЭС, 300 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 11 февраля
Лавров обозначил позицию России в отношении Европы
Эксперт назвал алгоритм действий при резком росте платежей за ЖКУ
Лавров пообещал, что РФ не пропустит ни одной резолюции против КНДР в ООН
HR-эксперт раскрыла, какие вопросы не вправе задавать на собеседовании
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.