Минфин РФ сократит финансирование нацпроектов

https://static.news.ru/photo/37c2dde0-b997-11ea-ad95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство финансов РФ планирует сократить в следующие два года финансирование национальных проектов.

Самые большие изменения ждёт нацпроект «Демография», он лишится наиболее крупной суммы почти 150 млрд рублей, которая, в основном, относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми.

Наиболее радикальные корректировки затронут «Демографию». С этого нацпроекта планируется снять почти 150 млрд рублей в 2021-2022 годы. По другим направлениям изменения сравнительно невелики — в некоторых наблюдается и прирост. Эксперты уверяют, что для выхода из кризиса принципиально сохранить инвестиции в нацпроекты в максимальном объёме, — сообщает «Известия».

На портале отметили, что ключевым фактором уменьшения нацпроекта «Демография» стал уточнённый прогноз количества обращений граждан за материнским капиталом.

Отмечается, что также изменения запланированы в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, проект «Водные пути России» и нацпроект по поддержке малого бизнеса. Однако в Минфине сообщили, что корректировки по проектам не окончательны и могут быть изменены.

Ранее NEWS.ru писал, что нацпроект «Экология» лишится 23 млрд рублей в пользу резервного фонда РФ. Отмечается, что в 2020 году на проект «Экология» планировалось потратить 528,7 млрд рублей.