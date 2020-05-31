Минфин предложил ужесточить требования к участникам госзакупок

https://static.news.ru/photo/6fdb5b20-a3fe-11ea-99da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин России направил на рассмотрение правительства законопроект, предусматривающий оптимизацию и упрощение государственных и муниципальных закупок. Документ был доработан с учётом поручения вице-премьеров Андрея Белоусова и Марата Хуснуллина.

В проекте предлагается сократить почти вчетверо (с 11 до трёх) количество способов закупок и усилить требования к квалификации их участников. В частности, в качестве участников, по мнению авторов документа, должны рассматриваться только компании, исполнившие контракты в размере не менее 20% от стоимости будущей закупки.

Проект также предполагает проведение конкурсов на строительство с упрощённой заявкой. Участникам не нужно будет предоставлять детальное описание стройматериалов и оборудования при наличии проектно-сметной документации.

Наряду с этим в документе предусмотрены перевод процедур исполнения контракта в электронную форму и некоторые другие нововведения, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин РФ утвердил правило «третий лишний» для госзакупок ряда товаров. Иностранные производители не смогут принять участие в тендерах по госзакупкам, если на те же позиции претендуют компании стран Евразийского экономического союза.