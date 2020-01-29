https://static.news.ru/photo/2aaaae84-42b0-11ea-b4bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов России предлагает компенсировать перевозчикам скачок цен на керосин в 2018 году главным образом за счёт транссибирских роялти «Аэрофлота».

Глава РФ Владимир Путин в 2019-м поручил возместить авиакомпаниям дополнительные траты на топливо, используя средства резервного фонда кабмина. Срок дали до ноября, но позже решение перенесли на I квартал 2020-го. Сумму оценили в 23 млрд рублей, передаёт РБК со ссылкой на копию письма заместителя министра финансов Андрея Иванова, направленного в Минтранс 9 декабря. Чиновник отметил в документе, что компенсацию можно осуществить поэтапно. По его мнению, выплаты за счёт роялти «Аэрофлота» составят около 2 млрд рублей в год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиакомпании России в 2019 году перевезли 128,1 млн пассажиров, что стало рекордным показателем за всю историю страны. Годовой прирост количества перевозок составил 10,3%. Показатель 2018 года — 116,2 млн пассажиров — также был рекордным.

Авиакомпания «Победа» показала самое значительное увеличение объёмов перевозок — на 43,2%, до 10,3 млн пассажиров. На 21% по сравнению с 2018 годом выросло число пассажиров, перевезённых S7 — до 14 млн человек. «Аэрофлот» в 2019 году доставил 37,2 млн пассажиров (рост на 4,1%).