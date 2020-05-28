Минфин перечислил регионам 100 млрд руб. для компенсации снижения доходов

https://static.news.ru/photo/4881218e-ff5a-11e9-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство финансов РФ направило регионам страны 100 миллиардов рублей для компенсации снижения доходов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минфин России <…> перечислил 100 млрд рублей 56 российским регионам для компенсации снижения их доходов. Средства направят в те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер дотации был определён с учётом необходимости финансирования первоочередных расходов бюджетов субъектов РФ.

Ранее новые меры поддержки россиян в связи с пандемией коронавируса предложило Министерство труда и социальной защиты. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом.

Кроме того, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал 27 и 28 мая направить в регионы медикаменты и медицинские бригады для борьбы с коронавирусом. В частности, помощь будет направлена в Псковскую и Владимирскую области.