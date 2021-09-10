Минфин и ЦБ представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года

Минфин и Банк России представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Основная часть документа посвящена развитию рынка капитала, страхованию, международной интеграции, содействию устойчивому развитию, защите прав потребителей в этой отрасли и финансовому просвещению, пишет РИА Новости.

Реализация стратегии призвана повысить конкурентоспособность, прозрачность и эффективность финансовой политики и финансового рынка в целом. Особое внимание планируется уделить макроэкономической и финансовой стабильности, развитию рынка ценных бумаг, цифровизации, конкуренции, снижению роли государства в отдельных секторах и продуктах финансового рынка, а также развитию инновационного и этичного бизнеса.

Частью стратегии также стал перечень направлений, где возможно налоговое стимулирование. Речь идёт о таких направлениях, как запуск больших и сложных инвестпроектов, адаптация налогового режима для нерезидентов, поддержка минимальных сбережений россиян в банках, стимулирование долгосрочных инвестиций граждан, в том числе с использованием индивидуальных инвестиционных счетов, и вовлечение граждан в долгосрочные сбережения с использованием негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. В дальнейшем механизмы налогового стимулирования по этим направлениям могут быть скорректированы.

Ранее участники IV Столыпин-форума в Москве заявили, что российская экономика полностью восстановилась и в ближайшее время может показать рост, в частности за счёт инвестиций. Как заявил главный экономист ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров, рост может составить 2,5% в год.