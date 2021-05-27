Минэнерго РФ рекомендует нефтяникам увеличить выпуск бензина

https://static.news.ru/photo/f73cabb2-3776-11eb-90fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Нарастить производство бензина и дизеля и увеличить объёмы отгрузки и поставок топлива на биржу намерено рекомендовать на этой неделе нефтяникам Министерство энергетики РФ. Данные меры будут способствовать стабилизации рынка топлива в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.

Как рассказали в министерстве, рекомендации поступят в ходе ближайшего совещания с участниками топливного рынка.

Минэнерго России будет рекомендовать нефтяным компаниям увеличить производство, отгрузки и биржевые поставки топлива на внутренний рынок, — сообщил собеседник агентства.

На сегодняшний день в России уже действуют рекомендации по увеличению предложения топлива на рынке. При этом известно, что нефтяники данную рекомендацию перевыполнили и, согласно данным Центрального диспетчерского управления ТЭК на 18 мая, накопили около 1,726 млн тонн бензина и 2,935 млн тонн дизельного топлива. одновременно с этим не прекращается рост производства топлива.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о дефиците нефти на мировом рынке. По его данным, в данный момент он оценивается в 1 млн баррелей в сутки.