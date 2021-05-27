Минэнерго не исключило рост цен на бензин выше инфляции

https://static.news.ru/photo/e2b6c68e-83b4-11eb-bdc3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минэнерго РФ заявили, что увеличение мировых цен на нефть и летний спрос оказывают давление на внутренний рынок топлива в стране. При этом текущий рост стоимости в опте всё ещё не критичен и был сдержан достройкой демпфирующего механизма, исключающей появление дефицита бензина в тёплое время года и его подорожание на АЗС сверх инфляции.

Как пояснили в ведомстве, к концу мая топливный рынок находится под влиянием макроэкономических факторов глобальных рынков нефти и топлива, в том числе из-за роста внешних котировок на нефтепродукты. Также действуют внутренние факторы на моторное топливо накануне летнего отпускного периода.

При этом рост оптовых цен является некритичным и во многом был сдержан корректировкой «демпферного механизма» с начала мая. В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период, а также изменение конечных розничных цен на бензин на АЗС выше динамики инфляции, — сообщили в Минэнерго.

В министерстве напомнили, что в апреле производители топлива снизили оптовые цены на бензин на 0,2%. Что касается динамики изменения средних потребительских цен, они не превышали 0,5% в сравнении с мартом 2021-го, что находилось в пределах инфляции.

С середины декабря 2020 года биржевые цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 выросли более чем на 20%. При этом в рознице увеличение цен составило 3,6–3,7%. Отраслевые объединения неоднократно призывали снижать цены в опте, дабы обеспечить безубыточность данного бизнеса и, следовательно, сохранить розничные цены в пределах инфляции.