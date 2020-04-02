Минэнерго допускает снижение энергопотребления в апреле

https://static.news.ru/photo/3c4ed6ba-74c9-11ea-8c97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минэнерго РФ считают, что в апреле 2020 года потребление электроэнергии будет ниже, чем обычно. Об этом заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

Всё очень существенно зависит от множества факторов — длительности нерабочих дней, температурного фактора. В связи с этим рано давать точные прогнозы на апрель и тем более на весь год. В целом мы ожидаем снижения, — передаёт ТАСС его слова.

Он также отметил, что в настоящее время Минэнерго разрабатывает стресс-сценарии на и меры реагирования на снижение потребления.

Как ранее писал NEWS.ru, режим самоизоляции, на который переходят российские регионы, приведёт к падению доходов электросетевых и энергосбытовых компаний из-за снижения потребления электроэнергии в стране.