Миллиардер перечислил слабые стороны российской экономики

Входящий в число богатейших бизнесменов России глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко заявил, что российская экономика имеет больше слабых сторон, чем сильных. Об этом пишет РБК.
К её слабостям он
Бойко также добавил, что в России нет инновационного лифта, инновационных институтов и предпосылок для инновационного роста.
Вот это вот печально. Вот это недостаток, безусловно, — заключил бизнесмен.
При этом он добавил, что именно резистентность российской экономики помогла ей лучше преодолеть кризис во время пандемии.
Ранее эксперты назвали главные проблемы на финансовом рынке в России. К ним специалисты отнесли нехватку участия физических лиц и снижение конкуренции при неудовлетворительном инвестиционном климате.