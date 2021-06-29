Миллиардер перечислил слабые стороны российской экономики

Входящий в число богатейших бизнесменов России глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко заявил, что российская экономика имеет больше слабых сторон, чем сильных. Об этом пишет РБК.

К её слабостям он отнёс низкую производительность труда, вовлечение государства и других участников в экономическую жизнь страны, высокие риски для частной собственности и низкую инвестиционную привлекательность. По его словам, из-за этих причин российские компании будут всегда уступать внешним конкурентам.

Бойко также добавил, что в России нет инновационного лифта, инновационных институтов и предпосылок для инновационного роста.

Вот это вот печально. Вот это недостаток, безусловно, — заключил бизнесмен.

При этом он добавил, что именно резистентность российской экономики помогла ей лучше преодолеть кризис во время пандемии.

Ранее эксперты назвали главные проблемы на финансовом рынке в России. К ним специалисты отнесли нехватку участия физических лиц и снижение конкуренции при неудовлетворительном инвестиционном климате.